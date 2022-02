Ian McDonald (ex-Foreigner, ex-King Crimson) verstorben

Ian McDonald beim Foreigner-Konzert am 5. August 1978 im Comiskey Park in Chicago

Ein Gründungsmitglied sowohl von Foreigner als auch von King Crimson ist kürzlich gestorben. So hat Ian McDonald am 9. Februar in New York im Kreise seiner Familie das Zeitliche gesegnet. Der Multiinstrumentalist und umtriebige Session-Musiker wurde 75 Jahre alt. Zur Todesursache liegen derzeit keine Informationen vor.

Beschäftigter Mann

Ian McDonald spielte Keyboard und die Holzblasinstrumente auf dem King Crimson-Debüt IN THE COURT OF THE CRIMSON KING (1969). Danach stieg er jedoch aus und gründete 1976 zusammen mit Mick Jones Foreigner. Auf den ersten drei Alben der Rock-Gruppe — FOREIGNER (1977), DOUBLE VISION (1978) und HEAD GAMES (1979) — spielte er neben Keyboards und Holzblasinstrumenten auch Gitarre und schrieb an Songs wie ‘Feels Like The First Time’, ‘Cold As Ice’, ‘Hot Blooded’ und ‘Double Vision’ mit. Zuletzt war er in der New Yorker Gruppe Honey West aktiv.

Im Interview mit „The Los Angeles Beat“ berichtete Ian McDonald vor drei Jahren, dass er nach seinem Ausstieg von King Crimson Zweifel hatte, ob das wirklich der richtige Schritt für ihn gewesen sei. „Ich habe das bedauert — und mir gedacht, dass ich zumindest während des zweiten Albums hätte bleiben sollen. Aber jetzt bedauere ich es nicht. Denn wenn ich geblieben wäre, wären die Dinge sehr anders für mich bis zu diesem Moment gelaufen. Ich bin sehr froh darüber, wie die Dinge seitdem gelaufen sind.“ Neben seiner Arbeit für Foreigner und King Crimson machte sich Ian McDonald seinen Namen als Session- und Studiomusiker auf Instrumenten wie dem Saxofon, dem Keyboard, der Flöte, dem Vibraphon und der Gitarre. Unter anderem veredelte er den T.Rex-Song ‘Get It On (Bang A Gong)’ mit Bariton- und Alt-Saxofon.

