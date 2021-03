Serj Tankian von System Of A Down hat in einem Interview über die Folgen der COVID-19-Pandamie auf ihn als Künstler gesprochen.

Seit rund einem Jahr vergeht kein Tag, an dem nicht in irgendeiner Form das Coronavirus und seine Auswirkungen Thema sind. So durfte sich auch Serj Tankian in einem neuen Interview (Video siehe unten) darüber äußern. Im Gespräch mit Moderatorin Shelli Sonstein vom Radiosender Q104.3 sagte der System Of A Down-Frontmann unter anderem, die Pandemie sei "verheerend" für ihn gewesen. Alles abgesagt Zunächst ging es jedoch darum, wie Serj Tankian und seine Familie die Corona-Krise verbracht haben. "Wir leben zwischen Neuseeland und den Vereinigten Staaten", erzählt der Sänger. "Ich bin momentan in den USA, aber den Großteil der Zeit während der Pandemie…