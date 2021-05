Pandemieleugner Ted Nugent hatte sich das Coronavirus zugezogen. Nun zweifelt er nicht mehr daran, dass es die Pandemie wirklich gibt.

[Update vom 23.04.2021:] Nachdem Pandemie-Leugner Ted Nugent selbst an COVID-19 erkrankt war beziehungsweise noch ist (siehe Originalmeldung unten), redet er plötzlich ganz anders über die Coronakrise. Sprach er zuvor noch davon, dass "dies keine echte Pandemie" sei und es auch "kein echter Impfstoff" sei, so bezweifelt er dies nun nicht mehr. So war der 72-Jährige kürzlich auf dem Fernsehsender ABC7 zu sehen. Dort sagte er: "Es hat schlimmere Zustände und Gesundheitsprobleme in der Vergangenheit in diesem Land und auf der ganzen Welt gegeben. Da hat niemand Mama-und-Papa-Restaurants und die gesamten wirtschaftlichen Gesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika zugemacht. Das…