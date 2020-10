Ehemaliger AC/DC-Bassist Paul Matters verstorben

Der ehemalige AC/DC-Bassist Paul Matters ist am 14. Oktober verstorben. Die Nachricht über seinen Tod wurde durch einen Freund Matters und den Autor Jesse Fink bekannt, die sich beide über Social Media zum Tod des Musikers äußerten (Fink schrieb die Biografie ‘Bon: The Last Highway’ sowie ein Buch über die AC/DC Young-Brüder ‘The Youngs: The Brothers Who Built AC/DC’).

Paul Matters war kurze Zeit ein Teil der legendären Hard Rock-Band gewesen und das in sehr frühen Jahren. Er hatte zuvor in der Gruppe Armageddon gespielt und wurde 1975 als Bassist für AC/DC rekrutiert; kurz nachdem das erste Studioalbum HIGH VOLTAGE aufgenommen wurde.

Er spielte einige Live-Shows zusammen mit der Band, wurde jedoch noch im gleichen Jahr durch Mark Evans ersetzt. Matters lebte anschließend eher zurückgezogen. Eine Ursache zu seinem Tod ist nicht bekannt.