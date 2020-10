Ehemaliger King Crimson-Sänger und -Bassist Gordon Haskell verstorben

auch interessant

Gordon Haskell, der ehemalige Sänger und Bassist der Band King Crimson, ist im Alter von 74 Jahren verstorben. Die Nachricht über seinen Tod wurde durch einen Beitrag auf seiner offiziellen Facebook-Seite bekannt. Darin hieß es: „Mit großer Trauer verkünden wir den Tod von Gordon, einem großartigen Musiker und einer wunderbaren Person, die so viele vermissen werden.“

Auch King Crimson veröffentlichten ein Statement zum Tod des Musikers und schrieben unter anderem: „Seine Zeit bei King Crimson war kein besonders glücklicher Teil seiner langen Karriere, aber seine Arbeit an IN THE WAKE OF POSEIDON und insbesondere LIZARD wird in der Crimson-Community sehr bewundert.“

Vor King Crimson spielte der britische Musiker in den 1960er Jahren zunächst in der Band Les Fleur de Lys und wurde anschließend als Sänger und Bassist von den Progressive Rockern rekrutiert. Er wirkte an den Alben IN THE WAKE OF POSEIDON und LIZARD mit, die beide im Jahr 1970 erschienen.

Noch bevor die Live-Auftritte zu LIZARD losgingen, verlies Haskell die Band und widmete sich anderen Projekten. Er veröffentlichte einige Soloalben. Große Aufmerksamkeit erlangte er 2001 mit der Single ‘How Wonderful You Are’ und dem Album HARRY’S BAR (2002).

Beide landeten in der UK auf dem zweiten Platz der Charts. Seine Musikkarriere sowie andere Aspekte seines Lebens beschrieb der Musiker in seiner 2006 erschienenen Autobiografie ‘The Road to Harry’s Bar’.