Einbrecher stiehlt Ware im Wert von 3.000$ von Fred Durst

Foto: Florian Stangl. All rights reserved.

Limp Bizkit-Frontmann Fred Durst, der in letzter Zeit eher für amüsante Schlagzeilen sorgte, widerfuhr kürzlich ein äußerst unangenehmes Geschehnis. Das amerikanische Boulevardblatt TMZ berichtet über einen Einbruch im Hause Durst. Dabei wurden offenbar Gegenstände im Wert von über 3.000 Dollar entwendet.

Bei dem Übeltäter handelt es sich um einen unbekannten 30-jährigen Mann, der sich vergangenen Freitag (04. März 2022) illegalerweise Zutritt zu Fred Dursts Grundstück in Los Angeles verschaffte, wo er unter anderem eine Geige und ein Tesla-Ladegerät mitgehen ließ. Was zur Hölle?