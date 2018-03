Eisbrecher: Für den Echo 2018 nominiert

Foto: B.Treimer. All rights reserved.

Mit ihrer Kombination aus Härte, Humor und Sozialkritik haben sie sich Eisbrecher etabliert. Ihr aktuelles und bereits siebtes Studioalbum STURMFAHRT platzierte sich an der Spitze der deutschen Charts und nun auch bei den Nominierungen für den größten deutschen Musikpreis – den Echo.

In der Kategorie „Rock national“ misst sich die Rockband um Alex Wesselsky und Noel Pix bei der Verleihung am 12. April in Berlin mit den Bands Die Toten Hosen, Beatsteaks, Kraftklub und SDP.

Eisbrechern feiern in diesem Jahr ihr fünfzehnjähriges Bandjubiläum mit einer exklusiven Show im Rahmen des selbst veranstalteten „Volle Kraft voraus“-Festival am 8. September 2018 in Neu-Ulm.