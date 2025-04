Eisbrecher KALTFRONT°! + 12 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis

Cradle Of Filth veröffentlichen im März ihr neues Album, welches mit Sicherheit bei Spotify und Co. landet. Dani Filth ist davon nicht sonderlich angetan.

THE SCREAMING OF THE VALKYRIES ist der Name des 14. Studioalbums von Cradle Of Filth, das am 21. März 2025 erscheint. Im Interview mit Sonic Perspectives spricht Bandchef Dani Filth über Inspiration und die Entstehung des Albums, bis das Thema Streaming angesprochen wird. Davon scheint der Musiker selbst jedoch kein großer Fan zu sein. Raub oder nicht? „Ich bin es meinen Brüdern im Metal und in der Musik schuldig, keinen verdammten Spotify-Account zu haben, weil sie die Leute nicht bezahlen. Und es sind nicht nur sie – es sind die Plattformen im Allgemeinen“, regt sich Filth auf. Zwar schätze er,…