‘Enshrouded’: Entwickler stellen Gameplay vor

Vorhang auf für den „Flameborn“! Das deutsche Entwicklerstudio Keen Games hat den Trailer für sein nächstes Spiel veröffentlicht. Bei ‘Enshrouded’ handelt es sich um einen Action-Titel.

Vielseitiges Fantasy-Abenteuer

Empfehlung der Redaktion Zocker-Rocker: Rou Reynolds (Enter Shikari) Alternative Rock, Pop Punk, Post Hardcore Auch in Videospielen waren Enter Shikari, die aktuell ihr neues Album A KISS FOR THE WHOLE WORLD offerieren, bereits zu hören. Dementsprechend ist Rou Reynolds ein guter Ansprechpartner für unsere Games-Rubrik. Darin übernehmen Spieler die Rolle eines Helden, der sein durch eine Seuche sterbendes Volk retten muss. Um das zu bewältigen, müssen mächtige Gegner in einer gefährlichen Fantasy-Welt überwunden werden. Ein weiteres Problem, von dem die Webseite, die Steam-Seite des Spiels sowie der Trailer erzählen: Über dem Reich Embervale liegt eine Art Nebel, „Shroud“ genannt. Dieser lässt Leben mutieren und zwingt zur Unterwerfung. Allerdings muss dieser Nebel mitsamt seiner Schrecken durchquert werden, wenn der „Flameborn“ seine Heimat retten will. Klinge, Bogen, Magie, Bomben – den Kampfstilen sind keine Grenzen gesetzt, doch, so der erste Trailer, „Schwäche ist ein Festmahl für die Mächtigen“.



‘Enshrouded’: Videoreihe der Entwickler stellt Details vor

Empfehlung der Redaktion ‘Starfield’: US-Rating gibt Einblicke in Spiel Action-Rollenspiel Sci-Fi-Fans freuen sich auf den neuen Bethesda-Titel ‘Starfield’. Was das Spiel so mit sich bringt, lässt das neu veröffentlichte US-Rating erahnen. Ein solches Unterfangen gelingt am besten im Team. Bis zu 16 Spieler erlaubt der Koop-Modus des Rollenspiels. Neben dem Kampfsystem der „harte[n] und unbarmherzige[n] Welt“, in der es gilt, die Angriffsmuster seiner Gegner zu analysieren und gegenzusteuern, ist außerdem das Herstellen von Hilfsmitteln oder Rückzugsorten wichtig. ‘Enshrouded’ verfügt neben Skilltrees für die Figuren über ein Bau- und Schmiedesystem. Für Ressourcen steht die Voxel-basierte und damit zerstörbare Welt bereit. Auf den nächsten Kampf will man schließlich vorbereitet sein! Das alles geht aus dem neuen „Combat Gameplay“-Trailer hervor, den das Entwicklerstudio knapp einen Monat nach dem Reveal-Trailer hochgeladen hat.



‘Enshrouded’ soll noch dieses Jahr im Early Access für PC-Spieler erscheinen. An einer Version für die Konsolen Playstation 5 und Xbox Series wird ebenfalls gearbeitet. Die sollen mit 2024 allerdings etwas später auf den Markt kommen. Bevor das Spiel erscheint, wollen die Entwickler in einem weiteren Trailer noch die Survival-Elemente sowie das Bauen im Spiel vorstellen.

