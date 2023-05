‘Starfield’: US-Rating gibt Einblicke in Spiel

‘The Elder Scrolls’, ‘Fallout’ – ‘Starfield’! Zumindest wenn es nach den Entwicklern Bethesda geht, soll das kommende Rollenspiel ein neues Flagschiff-Franchise werden. Trailer und Gameplay zum ersten neuen Universum des Studios seit über zwanzig Jahren sind bereits veröffentlicht. Jetzt gibt es weitere Neuigkeiten zum Spiel – in Form der US-Alterseinstufung.

‘Starfield’ erscheint in den USA ab 17 Jahren

Bevor das Spiel im September erscheint, muss die Zielgruppe von den zuständigen Behörden bestimmt werden. In den USA ist das das Entertainment Software Rating Board (ESRB). Deren Urteil hat Bethesda gerade veröffentlicht und stellt es auf Twitter zur Schau, wodurch sich Rückschlüsse auf den Inhalt von 'Starfield' ziehen lassen.



Das ESRB bewertete den Science Fiction-Titel als „Mature“, also passend für ein eher reiferes Publikum ab 17 Jahren, und begründete das in einer Spielbeschreibung. Zur Altersfreigabe trugen unter anderem die Kämpfe bei. In ‘Starfield’ gibt es die Möglichkeit, sich sowohl mit futuristischen Schusswaffen als auch mit Äxten oder Sprengstoff durchzuschlagen – als Gegner gibt es Menschen, Aliens und Roboter. Dabei kommt es auch mal zu Blutvergießen und diese Pixel bleiben am Ort des Geschehens zurück. Ferner greift das ESRB in der Bewertung sexuelle Inhalte auf. Explizit wird es nicht, allerdings gibt es eine Szene, in der ein solcher Kontakt angedeutet wird.

Problemthema Drogenkonsum

Weniger verschleiert wird es bei den Drogen: Die Substanz „Aurora" spielt eine wichtige Rolle in 'Starfield', eine Schlüsselszene spielt in einem Drogenlabor und natürlich kann die Droge auch genommen werden, was Auswirkungen auf das User Interface hat. Neben Gewalt, Blut, anzüglichen Themen und Drogenmissbrauch soll auch die Sprache mit Kraftausdrücken zum „Mature"-Rating beigetragen haben. Klingt soweit nach einem düsteren Rollenspiel, wie Fans es sich von Bethesda erhoffen. Im bisher veröffentlichten Material war von den erwachsenen Themen allerdings noch nichts zu sehen.



Im März hatte Australien das Spiel ähnlich eingestuft – in Down Under wird das Spiel ab 18 Jahren freigegeben. Aus Deutschland ist noch nichts bekannt. Gerechnet wird allerdings mit einer ungeschnittenen Originalfassung ab 18 Jahren. Weitere Informationen zum Spiel soll es bei einem Direct Event zum Spiel im Juni geben. ‘Starfield’ erscheint am 6. September für PC und Xbox Series.

