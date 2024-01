Lange Zeit war es still um den den kommenden DLC des Riesen-Hits ‘Elden Ring’. Doch nun könnte der Release von "Shadow Of The Erdtree" kurz bevorstehen.

Für den Hit ‘Elden Ring’ wurde Anfang letzten Jahres die erste Story-Erweiterung ‘Shadow Of The Erdtree’ angekündigt. Seitdem gab es aber leider keine weiteren Informationen mehr. Kürzlich wurde nun ein Hinweis auf Steam entdeckt. Im "Downloadbarer Inhalt"-Bereich von ‘Elden Ring’ gab es nach 15 Monaten ein Update. Ein X-Nutzer namens Ziostorm bemerkte dies und spekuliert, dass es sich um Vorbereitungen für den DLC handeln könnte. Ein Überraschungs-Release im Februar könnte aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs mit der Ankündigung des Hauptspiels vor zwei Jahren in Betracht passen. Allzu viel Hoffnung sollte man sich bei solchen Spekulationen aber nicht machen. Februar = ‘Elden…