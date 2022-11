‘The Elder Scrolls 6’: Todd Howard bedauert Wartezeit

Seit man sich als Dragonborn in ‘The Elder Scrolls 5: Skyrim’ durch Tamriels Region Himmelsrand schlagen konnte, freuen sich Fans bereits auf das nächste Spiel der Bethesda-Reihe. Das ist nun geschlagene elf Jahre her. ‘The Elder Scrolls 6’ ist zwar angekündigt – 2018 erschien ein Teaser –, lässt allerdings auf sich warten. Um den Nachfolger des bereits als Klassiker geltenden Rollenspiels von 2011 ist es ruhig. Bethesda veröffentlichte seither mehr neue Versionen von ‘The Elder Scrolls 5: Skyrim’ als Informationen zum neuen Teil. Nun hat sich Game Director Todd Howard zur langen Wartezeit geäußert.

Entwickler äußert sich zum fernen Release

Mit „sie“ bezieht sich der ‘The Elder Scrolls’-Kopf wohl auf das Entwicklerstudio Bethesda generell. Die sind dafür bekannt, dass sich große Releases gerne mal ziehen: Auf ‘The Elder Scrolls 5: Skyrim’ folgten vier Jahre Paus, erst dann erschien ‘Fallout 4’ (2015), weitere drei Jahre später folgte ‘Fallout 76’. Zwischendurch gab es Spiele wie ‘Dishonored 2’ (2016), ‘Prey’ (2017), das ‘Doom’-Reboot (2016) und mehrere ‘Wolfenstein’-Teile. Projekte, deren Release die Veröffentlichung von ‘The Elder Scrolls 6’ nach hinten verschieben. „Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, wäre es nie mein Plan gewesen, so lange zu warten“, sagte Howard dazu. 2023 erscheint über Bethesda ‘Starfield’, mit ‘The Elder Scrolls 6’ rechnen Fans im Jahr 2027. Seit ‘The Elder Scrolls 5: Skyrim’ sind dann also 16 Jahre vergangen – 16 Jahre, die weder Fans noch Chef-Entwickler passen.

‘The Elder Scrolls 6’: Bethesda will alles richtig machen

Von ‘The Elder Scrolls 6’ stehen bereits einige Randpunkte. Howard beschrieb im Podcast-Interview sein Vorgehen bei der Entwicklung von Spielen: „Wir überlegen uns das Setting und den Ton, die großen Features. Nachdem wir den Anfang des Spiels besprochen haben, den wir schon seit langer Zeit haben, machen wir Musik.“ Eine frühe Version dieser Musik sei bereits im Teaser von vor vier Jahren zu hören gewesen. Was das Spiel an sich angeht, beschrieb Howard einen kleinen spielbaren Prototypen mit ersten Räumen. Fest steht für ihn außerdem: „Wir lieben es sehr. Das tun wir alle, es ist ein Teil von uns. Wenn wir eine Weile nichts dafür tun, vermissen wir es.“ Na, immerhin.

