Starfield: So wichtig ist die Musik im Spiel

Fans der Spiele aus dem Hause Bethesda Softworks sehnen sich derzeit wohl mehr nach einem möglichen ‘The Elder Scrolls 6’. Doch die Fortsetzung der beliebten Rollenspiel-Saga könnte wohl noch ein Weilchen länger auf sich warten lassen, wie wir bereits vor einiger Zeit berichteten. Stattdessen hat der Entwickler ein neues Projekt in der Pipeline, um die ungeduldigen Anhänger zu beschwichtigen. Mit der ‘Into The Starfield’-Videoreihe gewährt Bethesda Einblicke in das kommende ‘Starfield’. Die dritte Episode trägt den Titel ‘Der Klang des Abenteuers’ und fokussiert sich auf die musikalische Arbeit an dem Titel. Ebenso wird die instrumentale Untermalung von Videospielen im Allgemeinen erklärt.

In dem kurzen Video sprechen der Audio Director von Bethesda Softworks Mark Lampert und Starfield-Komponist Inon Zur gemeinsam über die Bedeutung der musikalischen Begleitung für die Spiele des Unternehmens. Dabei diskutieren sie die Wichtigkeit eines einprägsamen, epischen und vor allem mitreißenden musikalischen Hauptthemas. Aber auch der konkrete Einsatz verschiedener Instrumente sowie die dadurch kreierte Atmosphäre werden intensiv besprochen. ‘Der Klang des Abenteuers’ gewährt einen intensiven Einblick hinter die akustischen Kulissen von ‘Starfield’!

‘Starfield’ erscheint voraussichtlich am 11.11.2022 exklusiv für die Xbox Series X und den PC. Besitzer eines Xbox Game Pass haben ab dem Erscheinungstag kostenlos Zugriff auf das Spiel.