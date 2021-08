Entombed A.D.: Lars-Göran „LG“ Petrovs Grabstein enthüllt

LG Petrovs ehemalige Entombed A.D.-Band-Kollegen haben seinen Grabstein auf den Sozialen Medien enthüllt. Vor etwas mehr als fünf Monaten verlor der Musiker tragischerweise den Kampf gegen den Gallengangkrebs. Er wurde 49 Jahre alt. Nun ruht er auf einem Friedhof außerhalb von Stockholm in Schweden.

Empfehlung der Redaktion Entombed A.D.: LG Petrov ist gestorben Death Metal Entombed A.D. haben sich mit einer schrecklichen Nachricht gemeldet: Ihr Frontmann LG Petrov hat den Kampf gegen den Krebs verloren. In einem Interview von 2020 erzählte Petrov, wie er herausfand, dass er an der Krankheit litt. „Ich fühlte eine Beule in meinem Solarplexus. Und ich dachte: ‚Okay, ich werde es ignorieren‘“, berichtet er. „Aber dann fing es an, weh zu tun, also ging ich zum Arzt. Sie röntgten es und sagten: ‚Sie müssen zum Spezialisten gehen.‘ Das war schon komisch. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Dein ganzer Körper wird warm. Verdammte Scheiße.“

Firespawn zeigen Anteilnahme

Und obwohl der Ex-Entombed A.D.-Sänger wusste, dass sein Krebs unheilbar war, hofften die Ärzte anscheinend auf eine erfolgreiche Behandlung. „Da ich noch jung bin, sagte der Arzt, gibt es hoffentlich einen Weg, den Krebs zu kontrollieren, damit er sich nicht ausbreitet. Oder ihn vielleicht sogar kleiner zu machen.“

Auch die schwedischen Death Metal-Kollegen Firespawn teilen ein Foto von LG Petrovs Grabstein auf Instagram und Facebook. In der Bildunterschrift heißt es:

„LGs Stein ist endlich an seinem Platz. Es ist ein absolut schöner Stein, er könnte gar nicht perfekter sein. Ein großes Dankeschön an @oakbeach496 und @andersjansson666, die diesen wunderschönen Stein für uns alle arrangiert haben. Diese beiden Jungs verdienen all die Liebe und den Respekt für alles, was sie während LGs letzter Zeit im Leben und auch nach seinem Tod getan haben. Alles Gute für euch, Kumpels! Ruhe in Frieden, LG.“