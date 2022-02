Eddie Vedder hat in einem Interview über Mötley Crüe gelästert. Deren Bassist Nikki Six twitterte direkt schlecht über Pearl Jam.

Zwischen Pearl Jam-Frontmann Eddie Vedder und Mötley Crüe-Bassist Nikki Sixx hat sich ein feiner, kleiner Streit entsponnen. Angefangen hat alles mit einem Interview des Grunge-Musikers, in dem er sagte, er verabscheue die Glam Metal-Szene der späten Achtziger Jahre. In seiner Replik bezeichnete Sixx Pearl Jam als "eine der langweiligsten Bands der Geschichte". Im Gespräch mit der "New York Times" erinnerte sich Eddie Vedder: "Ich habe früher für einen Club in San Diego Ausrüstung für Konzerte verladen. So landete ich bei Shows, zu denen ich selbst nicht gegangen wäre. Das waren Bands, die in den späten Achtziger Jahren das MTV-Monopol hatten.…