Every Time I Die-Gitarrist rettet Besucherin mit Bier das Leben

Manche Geschichten klingen so unwahrscheinlich, dass man sie gar nicht glauben kann. So verhält es sich auch mit der folgender Begebenheit, die von dem Every Time I Die-Gitarristen Jordan Buckley über Twitter geteilt wurde.

Während einer Show spuckte der Musiker Bier in die Luft, welches versehentlich in das Auge eines Fans gelang. Nachdem die betroffene Frau später eine Entzündung vermutete ging sie zum Arzt, wo sich herausstellte, dass sie einen Tumor im Gehirn habe.

Da dieser frühzeitig erkannt wurde, konnten die Ärzte diesen noch entfernen, sodass der Show-Effekt des Gitarristen der Besucherin in gewisser Weise das Leben rettete.