Ex-Coal Chamber-Bassistin Rayna Foss vermisst

Medienberichten aus den USA zufolge wird die Originalbassistin von Coal Chamber vermisst. So fehle laut der Polizei von New Orleans seit Ende letzten Sommers jede Spur von Rayna Foss. Der Leiter ihres Gruppenhauses hat die 51-Jährige als vermisst gemeldet. Zuletzt wurde die ehemalige Musiker am 7. September 2021 gesehen.

Wo ist Rayna Foss?

Sie ist circa 1,60 Meter groß und war zuletzt offenbar rund 90 Kilo schwer. Wer etwas zum Aufenthaltsort von Rayna Foss weiß, kann dies den Beamten vom New Orleans Police Department unter der Nummer +1-504-658-6070 mitteilen. Die Musikerin spielte zunächst von 1994 bis 1999 und noch einmal kurz in den frühen Nuller Jahren bei Coal Chamber. Foss hat auf den Studiowerken COAL CHAMBER (1997), CHAMBER MUSIC (1999) und DARK DAYS (2002) mitgewirkt. Vor Jahren berichtete Rayna Foss in einem Interview davon, wie sie zur Musik kam: „Ich habe mein ganzes Leben getanzt und war zuvor Tanzlehrerin. Nie hatte ich geplant, Bassistin in einer Band zu sein.

Ich war auf einer Party, saß gelangweilt herum und sah dieses Ding in einem Wandschrank. Ich fragte meinen Kumpel: ‚Ist das eine Gitarre?‘ Er meinte: ‚Das ist eine Bassgitarre. Du kannst sie ausprobieren.‘ Also probierte ich ein wenig darauf herum — und mein Freund meinte: ‚Ich spiele sowieso nie darauf, du kannst sie haben.‘ Und das war sechs Monate, bevor ich bei der Band einstieg. Also nahm ich sie mit nach Hause und spielte auf ihr. Ich arbeitete mit der ex-Frau von Dez Fafara (der inzwischen bei Devildriver spielt — Anm.d.A.) zusammen — und sie suchten einen neuen Bassisten. Also sagte sie Dez, sie hätte eine Freundin bei der Arbeit, die Bass spielt, was ich wirklich nicht tat. Er rief mich an und lud mich zum Vorspielen ein. Ich dachte mir: ‚Pfeif drauf‘, bin hingegangen und bekam den Job. Acht Tage später spielte ich mein erstes Konzert.“

