Ex-Evanescence-/Amaranthe-Mitglieder gründen Band How We End

Bei How We End mischen (ehemalige) Musiker von Evanescence, Amaranthe, Nervosa und Primal Fear mit

auch interessant

Es hat sich mal wieder eine sogenannte Supergroup — sprich: eine Band aus bereits hinreichend bekannten Musikern — zusammengefunden. In diesem Fall hört die Formation auf den Namen How We End. Dabei haben sich die Sänger Diva Satanica (ehemals bei Nervosa) und Jake E (Cyhra, ex-Amaranthe), die Gitarristen Jen Majura (bis Mai 2022 bei Evanescence) und Tom Naumann (Primal Fear), Bassist/Keyboarder Mitch Kunz sowie Schlagzeuger Adde Larsson zusammengeschlossen.

Kompromisslose Melange

In musikalischer Hinsicht erwartet die Hörer hier wohl ein ziemlich wilder Mix. So beschreiben How We End ihren Stil in den Sozialen Medien selbst als „Crossover Metal“. Mit dem Crossover und Rap Metal sowie Neunziger Jahre-Bands wie Rage Against The Machine oder H-Blocks dürfte das Sextett jedoch nichts zu tun haben. Amaranthe könnte als Referenzgröße wahrscheinlich nicht den schlechtesten Vergleich darstellen. Denn bei der Gruppe wird es sowohl cleanen Gesang als auch Growls geben, daneben sollen zudem elektronische Elemente in die Musik mit einfließen.

Nicht zu vergessen sind hierbei gewiss die harten Gitarrenriffs von Majura und Naumann. All das soll in eingängigen Refrains gipfeln. Einen kleinen, ersten Eindruck vermittelt ein Teaser-Clip (siehe unten), der auf die Premiere des Musikvideos zu ‘My Fighting Heart’, dem ersten Song von How We End, hinweist. Die Uraufführung steigt diesen Donnerstag, dem 30 März um 19 Uhr. Ein schöne Nachricht stellt die Bandgründung vor allem für Jen Majura dar. Deren Trennung von Evanescence lief bekanntermaßen alles andere als freiwillig und glücklich ab.

MANIFEST VON AMARANTHE BEI AMAZON HOLEN!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von HOW WE END (@how_we_end)

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.