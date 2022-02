Im Fall Rayna Foss, Originalbassistin von Coal Chamber, hat sich nun deren Tochter gemeldet und widerspricht, dass ihre Mutter vermisst sei.

Nur einen Tag, nachdem über News-Kanäle vermeldet worden war, dass die ehemalige Coal Chamber-Bassistin Rayna Foss vermisst werden würde, gibt es scheinbar Entwarnung. Foss' 22-jährige Tochter Kayla hat via Instagram vermeldet, dass alles in Ordnung sei. "An alle, die diese Nachricht erreicht hat und auch an die Medien, die es vermeldet haben: Lasst mich diese Sache richtigstellen. Ich habe all diese Postings gelesen, die sich darauf beziehen, dass meine Mutter Rayna seit September vermisst würde. Ich habe keine Ahnung, woher diese Geschichten stammen. Ich hatte mit meiner Mutter kürzlich und auch gestern gesprochen, es gab nie einen Kontaktabbruch. Auch meine…