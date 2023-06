JETZT VORBESTELLEN!

Exklusive Feuerschwanz-CD im nächsten METAL HAMMER

Feuerschwanz greifen 2023 wieder an

Die Juli-Ausgabe des METAL HAMMER steht ganz im Zeichen von Feuerschwanz. Nicht nur widmen wir den Mittelalter-Metallern aus Franken unsere Titelgeschichte. Nein, wir legen darüber hinaus noch eine CD mit auserlesenen Tracks obendrauf. MAXIMUM BERZERKER heißt das gute Stücke — und Hauptmann Feuerschwanz sowie Prinz R. Hodenherz III haben hierzu ebenfalls noch ein paar Worte zu sagen:

Bevor also das brandneue Feuerschwanz-Studioalbum FEGEFEUER am 7. Juli 2023 auf die Märkte dieser Welt kommt, ehren wir das Oktett nicht nur mit einer fetten Titelstory. So finden sich acht heiße Tracks auf unserer exklusiven CD-Beilage zu METAL HAMMER 07/2023. Mit dabei sind zwei Stücke vom kommenden Opus FEGEFEUER, die damit erstmals auf CD zu haben sind. Außerdem gibt es die rare Black Metal-Version von ‘Schubsetanz’ (nur hier auf CD) und drei mitreißende Live-Mitschnitte vom Summer Breeze 2022. Und zu guter Letzt setzt es sogar noch die englischsprachigen Versionen von ‘Untot im Drachenboot’ und ‘Kampfzwerg’.

Dieses einzigartige Feuerschwanz-Album gibt es nur zusammen mit dem nächsten METAL HAMMER 07/2023.

Tracklist Feuerschwanz MAXIMUM BERZERKER

Bastard von Asgard* Berzerkermode* Schubsetanz (Black Metal-Version)** Memento Mori (live vom Summer Breeze ’22)*** Das elfte Gebot (live vom Summer Breeze ’22)*** Warriors Of The World United (live vom Summer Breeze ’22)*** Death On The Dragonship*** Wardwarf***

*vom kommenden Album FEGEFEUER, erstmals auf CD

**physisch unveröffentlicht

***exklusiv auf dieser CD

Für Abonnenten kostenlos, für alle anderen ab 21.06.2023 am Kiosk – und im auf 666 Stück limitierten Jewelcase nur in unserem Shop erhältlich. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Jetzt zugreifen!

