Exodus: Neues Lyric-Video ‘Clickbait’

Wie allseits bekannt, wartet die Welt auf die Veröffentlichung des neuen, elften Exodus-Albums PERSONAN NON GRATA, Obwohl die Platte schon seit geraumer Zeit fertiggestellt ist, verschiebt sich das Datum der Veröffentlichung. Zetro erklärte jüngst dazu, dass produktionstechnische Gründe dafür verantwortlich sind. „Viele von euch fragen sich, warum es so lange dauert. Und, ja, Toms Krankheit hat einen Teil dazu beigetragen. Aber hinzu kommt, dass vergangenes Jahr niemand in der Lage war, Vinyl herzustellen. Letztes Jahr hat keiner gearbeitet. Also sind alle Bands, die Platten geschrieben haben und diese jetzt herausbringen wollen, sechs Monate im Rückstand mit der Produktion von Vinyl.

Darum geht es also im Grunde. Weil wir also sehr stolz auf diese Platte sind und sie für uns sehr besonders ist, glaube ich nicht, dass Nuclear Blast irgendwelche Abstriche machen wollten. Sie möchten mehrere Vinyls. Aber ich kann euch garantieren, dass sie im November erscheint, und ihr werdet nicht enttäuscht sein.“

Am 19.11. soll das neueste Werk der Thrash-Metaller demnach erscheinen, und heute präsentieren uns Exodus das Lyricvideo des neuen Songs ‘Clickbait’.

Gray Holt kommentiert: „Voller Begeisterung präsentieren wir euch die Veröffentlichung von ‘Clickbait’ aus unserem neuen Album. Zerschmetternd und aggressiv wie Hölle, es repräsentiert perfekt die Power, die auf dem gesamten Album vorherrscht. Der 19. November kann gar nicht schnell genug kommen!“ Eine „persona non grata“ ist eine „unwillkommene“ oder „untragbare“ Person. So befassen sich Exodus auf dem Album mit aktuellen gesellschaftlichen Themen rund um Abscheu und Entwürdigung.

PERSONA NON GRATA Tracklist: