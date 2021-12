50€ Gutschein für Nuclear Blast + 12 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis

Wenn sich In Flames weigern, zu ihren klanglichen Wurzeln zurückzukehren, übernehmen das eben 5 einstige Mitglieder — mit The Halo Effect.

[Update vom 10.11.2021:] Mit The Halo Effect schickt sich derzeit eine neue Supergroup, komplett bestehend aus einstigen In Flames-Mitgliedern an, die Metal-Szene aufzumischen (siehe Originalmeldung unten). Nun haben die Gitarristen Niclas Engelin (Engel) und Jesper Strömblad (Cyhra), Sänger Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Bassist Peter Iwers sowie Schlagzeuger Daniel Svensson ein erstes musikalisches Lebenszeichen abgesetzt. Das großartige Video zur fantastischen Debüt-Single ‘Shadowminds’ könnt ihr euch unten anschauen. "Wir sind unglaublich begeistert darüber, diese neue Band mit einem der ersten Songs zu enthüllen, die wir zusammen geschrieben haben", kommentieren The Halo Effect selbst. "Wir spüren stark, dass dies die richtige, korrekte Richtung für…