Far Cry 3: Ubisoft schenkt euch das Spiel!

Nicht mehr lange, dann erscheint ‘Far Cry 6’. Während treue Serienfans dem kommenden Ableger bereits freudig entgegenblicken, hat Ubisoft für potentielle Neueinsteiger aber noch ein Ass im Ärmel. Der Entwickler stellt nämlich den beliebten – und in den Augen vieler Anhänger der Reihe auch besten – Ableger des Franchises, ‘Far Cry 3’, kostenlos zur Verfügung. Allerdings nur für kurze Zeit.

So bekommt ihr das Spiel kostenlos!

Neun Jahre ist es bereits her, das Ubisoft ‘Far Cry 3’ veröffentlichte. Zum alten Eisen gehört der beliebte Serienteil aber noch lange nicht. Wie auch die übrigen Titel der ‘Far Cry’-Reihe setzt Ubisoft auch hier auf die erfolgversprechenden Trademarks des Ego Shooters. Das bedeutet im Klartext: Ein actiongeladenes Abenteuer in einer exotischen Umgebung mit einer Menge hitzigen Schusswechseln und einem herausstechenden Antagonisten.

Das Spiel gehört nicht zuletzt wegen seines wahnsinnigen Bösewichts Vaas Montenegro zu den bei Fans beliebtesten Ablegern der Reihe. Um euch ‘Far Cry 3’ zu sichern müsst ihr euch lediglich – sofern noch nicht geschehen – bei Ubisoft Connect registrieren. Habt ihr dies getan, könnt ihr unbegrenzt auf das Spiel zugreifen und kostenfrei spielen.

Solltet ihr euch bisher noch nicht an ‘Far Cry 3’ versucht haben, gibt es also nun die perfekte Gelegenheit, den dritten Teil nachzuholen. Bis zum 11. September um 8:30 Uhr habt ihr noch die Möglichkeit euch den Titel gratis zu sichern. Mit dem Serienhighlight lässt sich die Wartezeit zum kommenden Ableger sicherlich angenehm überbrücken. ‘Far Cry 6’ soll nämlich bereits kommenden Monat – am 7. Oktober 2021 – für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und PC erscheinen.