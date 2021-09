Horizon Forbidden West: Next Gen-Upgrade nun doch kostenfrei

Nachdem Entwickler Guerrilla Games vergangene Woche verkündete, dass es für ‘Horizon Forbidden West’ trotz zuvor anders lautendem Versprechen kein kostenloses Upgrade von der PlayStation 4– auf die PlayStation 5-Version geben werde, gingen die Fans auf die Barrikaden. Im Netz machten viele ihrem Ärger Luft – offenbar mit Erfolg. Nun scheint der ‘Horizon Zero Dawn’-Nachfolger doch ein kostenloses Next Gen-Upgrade zu bekommen. Trotz aller Beschwichtigung markiert der Umstand aber einen Wendepunkt in puncto derartiger Nachbesserungen.

Sinneswandel bei Sony und Guerrilla Games

Nachdem Sony und Entwickler Guerrilla Games vergangene Woche in Folge der Ankündigung für ‘Horizon Forbidden West’ kein kostenloses Next Gen-Upgrade zur Verfügung zu stellen einen Sturm der Entrüstung ernteten, scheint der kurzlebige Plan wieder verworfen. Wie dem PlayStation Blog zu entnehmen ist, rudert Jim Ryan – CEO von Sony Interactive Entertainment – in einem offiziellen Statement zurück und will stattdessen an dem ursprünglichen Vorhaben festhalten. Demnach sollen Spieler also doch die Möglichkeit zu einem kostenfreien Upgrade haben. Viele Serienanhänger äußerten teils heftige Kritik für besagtes Upgrade einen Aufpreis zu verlangen. Ein kostenloses Upgrade auf die Next Gen-Version wurde bereits vergangenes Jahr von dem Entwickler versprochen wurde.

„Letztes Jahr haben wir uns verpflichtet, kostenlose Upgrades für unsere gen-übergreifenden Launch-Titel bereitzustellen, darunter ‘Horizon Forbidden West’. Während die tiefgreifenden Auswirkungen der Pandemie ‘Forbidden West’ aus dem ursprünglich geplanten Startfenster verdrängt haben, werden wir an unserem Angebot festhalten: Spieler, die ‘Horizon Forbidden West’ auf PlayStation 4 kaufen, können kostenlos auf die PlayStation 5-Version upgraden.“

Wie Ryan erklärte, werde es auch in Zukunft weiterhin Upgrades für die gen-übergreifenden Titel gaben. Anders als bei ‘Horizon Forbidden West’ und dessen Vorgänger ‘Horizon Zero Dawn’ sollen diese aber nicht kostenlos zu haben sein. Der CEO sprach davon, anstehende Spiele wie ‘God Of War’ oder ‘Gran Turismo 7’ ebenfalls mit entsprechenden Upgrades zu segnen. Dieses sollen dann aber nicht kostenfrei verfügbar, sondern zu einem Preis von 10 US-Dollarn erwerbbar sein.

Damit dürften Sony und Guerrilla Games verärgerte Spieler beschwichtigt haben, auch wenn zukünftige Upgrades kostenpflichtig werden sollen. In jedem Fall scheint man sich aber dennoch dazu durchgerungen haben, das einstige Versprechen einhalten zu wollen. Erscheinen soll das Spiel voraussichtlich am 18. Februar 2022 für die PlayStation 4 und PlayStation 5.