Far Cry 6: Ein weiterer Bösewicht kehrt zurück!

auch interessant

Nachdem Ubisoft bereits mit dem ersten ‘Far Cry 6’-DLC einen bekannten Bösewicht der Shooter-Reihe zurückbrachte, folgt nun mit dem zweiten Inhaltsnachschub ein Wiedersehen mit einem weiteren Antagonisten. Serienfans dürfte der Unruhestifter nur zu gut noch im Gedächtsnis sein.

Wie es aussieht „entmumifiziert“ Ubisoft derzeit seine Antagonisten. Hat der vorherige DLC bereits den berüchtigten Vaas Montenegro des dritten Serienteils zurückgebracht, gibt es in dem folgenden Addon ‘Pagan: Kontrolle’ ein Wiedersehen mit dem aus ‘Far Cry 4’ bekannten Schurken Pagan Min. Anders als beim letzten Mal stellt dieser allerdings nicht euren erbitterten Widersacher dar, sondern ihr schlüpft selbst in dessen Rolle, könnt in Pagan Mins Innerstes blicken und erfahrt mehr über die Vergangenheit des kultigen Bösewichts.

Dive into the twisted mind of Pagan Min. The new Pagan: Control DLC is coming January 11. pic.twitter.com/2hIr1xoPkc — Far Cry 6 (@FarCrygame) January 5, 2022

Far Cry 6 auf Amazon.de bestellen!

Der DLC ‘Pagan: Kontrolle’ erscheint voraussichtlich am 11. Januar 2022. Zuvor veröffentlichte Ubisoft im November vergangenen Jahres den erste Teil der nun anstehenden DLC-Welle. Ein weiterer DLC mit Joseph Seed – dem Gegenspieler aus ‘Far Cry 5’ – ist ebenfalls in Planung. Die Erweiterungspakete lassen sich entweder einzeln oder per Season Pass erwerben.