Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Armored Saint, Devin Townsend sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Amberian Dawn ‘The Vision Of Dreaming’ Armored Saint ‘Hit A Moonshot’ Butthole Surfers ‘Imbuya’ Crusade Of Bards ‘Ten Stops To The Gallows’ dArtagnan ‘Wake Me Up’ Dimmu Borgir ‘Ascent’ Nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe (06/2026) erwartet euch eine exklusive Dimmu Borgir-Vinyl-7". Jetzt vorbestellen unter www.metal-hammer.de/dimmuborgir! Enemy Inside ‘R.I.P.’ Evildead ‘F.A.F.O.’ Heartless Human Harvest ‘Pray’ Heathen ‘Twist Of Faith’ Hokka ‘Via Miseria’ H.P. Lovecraft ‘The Colour Out Of Space’ - Chapter 5 Klimt 1918 ‘Aventine’ Kriigerkvlt ‘Mahakala’ The Last Ten Seconds Of Life ‘Rat Trap’ (feat. Nate Johnson) Maledictus ‘Silentium’ Metalite ‘Starchild’ Nevertel…