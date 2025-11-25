David Ellefson scheint sich nicht sicher zu sein, ob das angekündigte Ende von Megadeth auch wirklich ein Ende bleiben wird.

Seitdem das künftige Ende von Megadeth angekündigt wurde, wird Ex-Bassist und Mitbegründer David Ellefson regelmäßig nach seiner Meinung dazu gefragt. Mitte August kündigten die Thrasher um Dave Mustaine an, 2026 ihr letzes Album zu veröffentlichen und anschließend auf Abschiedstournee gehen zu wollen. Anschließend gab Ellefson zu Protokoll, dass er gern bei der Tour dabei wäre. Weiterhin seien es „äußere Kräfte“ gewesen, die ihn und Mustaine entzweit hätten. Richtig und falsch Im Interview mit AlternativeNation.net wurde der Bassist nun erneut gefagt, wie er über das Ende von Megadeth denkt. „Ehrlich gesagt denke ich nicht so viel darüber nach. Ich glaube, dass…