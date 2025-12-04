Nach ihrer Wiedergeburt veröffentlichen As I Lay Dying die zweite Single in neuer Besetzung. Am 19. November erschien ein Musikvideo.

Die Band ist offenbar zurück, von der keiner es gedacht hätte – und zwar schon mit Single Nummer zwei. Am 19.11.2025 folgte ‘If I Fall’ auf die im Oktober erschienenen Single ‘Echoes’. Keine Spur von Reue Tim Lambesis, Sänger und einzige Konstante der Band-Geschichte As I Lay Dyings, kommentierte die Veröffentlichung: „Ich habe die erste Version von ‘If I Fall’ geschrieben, bevor ich überhaupt das neue Line-up auf die Beine gestellt hatte. Ich wusste, der Song hat echtes Potenzial. Und dieses Potenzial wuchs mit jedem Musiker, der dazukam – jeder brachte etwas mit, das das, was ich begonnen hatte, weiterbrachte.…