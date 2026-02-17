Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Open Ohr Festival 22.05.2026 – 25.05.2026

teilen
mailen
teilen

Nach Tickets suchen

Lineup

    Karte und Anfahrt

    teilen
    mailen
    teilen
    Frauen im Metal: Ist das Feminismus oder kann das weg?
    Das-Metaljahr-2025_1282x721
    Frauen stehen öfter auf großen Bühnen und beweisen, dass sie genauso growlen, schreien oder shredden können wie ihre männlichen Kollegen.
    Es sollte nichts Besonderes sein, wenn eine Band eine Musikerin einstellt anstatt ein männliches Pendant. Es sollte auch selbstverständlich sein, dass Bands mit weiblicher Besetzung genauso gut gebucht werden wie komplett männlich besetzte Formationen. Schließlich sind die Wurzeln des Rock’n’Roll auf eine schwarze Frau zurückzuführen. Sister Rosetta Tharpe untermalte einige ihrer Gospel-Songs mit einer flotten E-Gitarre und wird deswegen von vielen als Mutter des Genres verehrt. Trotzdem ist es ärgerlicherweise immer noch überraschend, wenn mal eine Frau ran darf. Rock- und Metal-Festivals sind zweifellos nach wie vor von männlichen Bands dominiert, und die Headlinerslots sowieso. Und auch wir müssen uns…
    Weiterlesen
    Zur Startseite