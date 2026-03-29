Papa Roach-Frontmann Jacoby Shaddix weiß um die Gefahren der KI in der Musik und freut sich über Widerstand aus der Rock-Musik.

Künstliche Intelligenz ist mittlerweile kein bloßes Phänomen des Science-Fiction mehr. Selbst Musik kann man mit einigen der Programme erstellen: eine Gefahr für Künstler, die viel Zeit, Energie und Geld in ihre Kunst stecken. Papa Roach-Sänger Jacoby Shaddix spricht im Interview mit LA Lloyd über den Wandel der Musikindustrie und KI. Schreckmoment Auf die Frage, ob es bei Papa Roach je einen Moment gab, bei dem sie wegen des starken Wandels um ihre Karriere bangten, antwortet der Frontmann: "Es war ein düsterer Moment in der Musikindustrie, als die CD-Verkäufe zurückgingen. Viele Plattenfirmen verschwanden und Bands wurden fallen gelassen. Da horchte ich schon…