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Schanzenfest 23.05.2026 – 23.05.2026

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Adresse:
Schanzenviertel, Hamburg

22769 Hamburg

Ort: Schanzenviertel, Hamburg

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Turnstile: Eberts Tat zu Mord ersten Grades hochgestuft
Brady Ebert noch mit Turnstile am 12. November 2021 in Sacramento, Kalifornien.
Brady Ebert könnte lebenslang hinter Gitter kommen — dem Ex-Turnstile-Gitarrist wird versuchter vorsätzlicher Mord zur Last gelegt.
Jetzt kommt es noch dicker für den früheren Turnstile-Gitarrist Brady Ebert. Der 33-Jährige hatte nach einer verbalen Auseinandersetzung vor dem Haus der Familie Yates bekanntlich den Vater von Frontmann Brendan Yates am 29. März 2026 mit dem Auto angefahren. Wie The Baltimore Banner nun berichtet, wurde der Rocker mittlerweile angeklagt — und dabei bleibt es nicht bei versuchtem Totschlag. Die Jury stufte die Anklage zu versuchtem Mord ersten Grades beziehungsweise vorsätzlichem Mord hoch. Während für Totschlag 30 Jahre Gefängnis möglich sind, ist nun gar eine lebenslange Haftstrafe für Brady Ebert drin. Neben der Anklage wegen versuchten vorsätzlichen Mordes wird das…
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