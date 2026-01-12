Toggle menu

Schnickschnack Festival 26.06.2026 – 27.06.2026

Adresse:
New Civis Ground, Lähden

49774 Lähden

Ort: New Civis Ground, Lähden

Lineup

Karte und Anfahrt

Weitere Konzerte in Lähden

David Draiman und Freundin Sarah geben sich das Ja-Wort
Disturbed-Frontmann David Draiman
Disturbed-Frontmann David Draiman ist verheiratet. Die Hochzeitszeremonie fand am 16. November in Florida statt.
Disturbed-Sänger David Draiman ist den Bund der Ehe eingegangen. Am Sonntag, den 16. Dezember, heiratete er in Florida seine Freundin Sarah. Die Trauung Draiman kündigte den großen Moment auf den Sozialen Medien an: Am 16. November lud er ein Bild auf Instagram hoch, auf dem er gemeinsam mit Sarah zu sehen ist. Darunter schrieb er: „Ich heirate diese Göttin heute“ Danach folgen unzählige Hochzeitsfotos, sowohl auf Davids als auch auf Sarahs Profil. Sie kommentierte diesen Umstand mit einer ironischen Bildunterschrift: „Das Motto heute ist, den Feed vollzuspammen“   Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an   Ein Beitrag geteilt von…
