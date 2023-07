Feuerschwanz: „Das macht Gänsehaut.“

Bei aller Feierei, Fantasterei und Realitätsflucht haben es Feuerschwanz nicht versäumt, auch emotional Gewichtiges anzugehen. Weniger anrührend als auf den vorherigen beiden Alben und manch früherer Ballade geht es in ‘Knochen­karussell’ düster zu. „Wenn ich mir den Text durchlese, bin ich selbst überrascht und erschrocken“, gibt Ben zu schlucken. „Das ist eine der depressivsten Strophen, die ich je geschrieben habe. Was da passiert, ist nur finster.“ Die Schwere der letzten Jahre brach sich also doch noch Bahn.

Bock auf Weltuntergang

Zur Ernstwerdung von Feuerschwanz passt auch, dass nach den heldenhaften ‘Rohirrim’ auf dem Vorgängeralbum nun im Stampfer ‘Uruk-Hai’ die böse Seite des Tolkien-Universums besungen wird. „Es geht um das lustvolle Hineinfühlen in das Böse und einen gewissen Bock auf Weltuntergang“, begeistert sich Ben. „Als Psychotherapeut kann ich nur beistimmen“, freut sich Peter. „Die in sich verborgenen Schatten zu entdecken, kann viel lohnender sein, als sich immer nur mit seiner Schokoladenseite zu beschäftigen, bis der Ork von selbst hervorbricht.“

Back to Pimmelwitz?

Man geht zu zweit Hand in Hand durch die Kreise der Hölle, durch das Fegefeuer. Im Refrain ,Splitternackt im Flammenmeer‘ ist auch ein bisschen Sex dabei.“ Expliziter wird es in ‘Eis und Feuer’, inspiriert vom Verhältnis zwischen Jon Snow und Daenerys Targaryen aus ‘Game Of Thrones’: „Unser Schlagzeuger meinte, bei dem Song gehe es ,back to Pimmelwitz‘. Das stimmt so nicht, aber er ist schon eindeutig sexuell aufgeladen. Diesen Spaß haben wir uns gegönnt, quasi völlig unerwartet aus der dunklen Ecke damit zu kommen.“

