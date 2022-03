Der einstige W.A.S.P.-Gitarrist Chris Holmes laboriert an Krebs, wie er jüngst mitteilte. Der Musiker wird sich zügigst in Behandlung begeben.

Der ehemalige W.A.S.P.-Gitarrist Chris Holmes hat sich jüngst mit schlechten gesundheitlichen Nachrichten zu Wort gemeldet. So wurde bei dem Musiker Krebs im Rachen sowie im Nacken diagnostiziert. Einen anstehenden Auftritt bei der "Monsters Of Rock"-Kreuzfahrt hat Holmes bereits abgesagt, seine Kanada-Tour im Mai will er wahrnehmen. Frühes Stadium "Dieser Post ist angesichts seiner persönlichen Natur nicht leicht zu schreiben", heißt es von Chris Holmes sowie seiner Frau und Managerin Cathy-Sarah Holmes in den Sozialen Medien. "Und uns ist es lieber, ihr hört es direkt von uns, bevor Geschichten und Gerüchte zu zirkulieren anfangen. [...] Bei Chris wurde kürzlich Krebs im…