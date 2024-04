Firehouse-Frontmann CJ Snare verstorben

CJ Snare, der Sänger der US-amerikanischen Glam Metal- und Hard Rock-Gruppe Firehouse, ist am Freitagabend (5. April 2024) verstorben. Der Musiker wurde lediglich 64 Jahre alt. Wie seine Tochter Heather dem Boulvevard-Portal TMZ mitteilte, lautet die offizielle Todesursache Herzstillstand, wenngleich der Frontmann mit einer Krebserkrankung zu kämpfen hatte. „Heute ist ein trauriger Tag für den Rock’n’Roll“, kommentierte die Band in den Sozialen Medien.

Unter Schock

„Mit großer Traurigkeit lassen wir die Welt wissen, dass wir unseren Bruder verloren haben: CJ Snare, den Rock’n’Roll-Krieger, Lead-Sänger und Gründungsmitglied von Firehouse. CJ ist am Freitagabend unerwartet zu Hause gestorben. Er war junge 64 Jahre alt. Wie euch allen bewusst ist, wurde CJ diesen Sommer zurück auf der Bühne erwartet, nachdem er sich von einer Operation erholt hat. Wir stehen alle total unter Schock wegen seines viel zu frühen Todes. CJ war wohl eines der besten Talente einer Generation und in den letzten 34 Jahren ununterbrochen mit Firehouse auf Tour. Unser aufrichtiges Beileid geht raus an die gesamte Snare-Familie, Katherine Little, seinen Freunden und all unseren geliebten Fans auf der ganzen Welt.“

Katherine Little, die Lebensgefährtin des Firehouse-Sängers meldete sich ebenfalls zu Wort: „Ich hatte mehr als acht wundervolle Jahre mit diesem Mann und liebe ihn durch und durch. Im September 2020 stellte man bei CJ Darmkrebs im vierten Stadium fest. Seine ursprüngliche Prognose war düster, aber das stoppte ihn nicht. Wir holten eine zweite Meinung ein. Und im September 2021 hatte er eine lebensrettende OP, die uns diese letzten Jahre mit ihm schenkte. Er war so unglaublich positiv während dieser ganzen Krankheit. Er war so stark, verlor nie seine Hoffnung. Alles, was er wollte, war, der CJ zu sein, den ihr alle kanntet und liebtet. Letzten Frühling fing er an, ein paar mehr Probleme zu kriegen und hatte im Oktober 2023 einen weiteren Eingriff.

Nach dieser letzten OP war er sehr schwach und unfähig, ein ausgefülltes Leben zu leben. Ich war von Tag eins an an seiner Seite und hätte ihn niemals aufgegeben. CJ hinterlässt drei wundervolle Kinder, die mir alle so am Herzen liegen. Das Leben wird niemals wieder dasselbe sein. Ich bin nicht bereit dazu, dem ins Gesicht zu schauen.“ Firehouse hatten in den frühen Neunziger Jahren ein paar Hits mit Songs wie ‘Reach For The Sky’, ‘Don’t Treat Me Bad’, ‘All She Wrote’ sowie den Power-Balladen ‘I Live My Life For You’, ‘Love Of A Lifetime’ und ‘When I Look Into Your Eyes’.

—

