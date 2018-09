Five Finger Death Punch erneut mit Tommy Vext auf der Bühne

Als der Vorhang in der vergangenen Woche in Noblesville in Indiana fiel, stand auf einmal wieder Tommy Vext als Sänger von Five Finger Death Punch auf der Bühne und verblüffte damit das dortige Publikum. Der derzeitige Bad Wolves-Frontmann nahm 2017 Ivan Moodys Platz ein, als der Sänger einen Zusammenbruch auf der Bühne hatte, der zu einem Reha-Aufenthalt führte.

„Haha. Als heute Nacht der Vorhang fiel, hatten wir Tommy Vext statt Ivan auf der Bühne stehen. Es war witzig – all die verwirrten Gesichter, die gemeinsam dachten, ‘Oh nein, nicht schon wieder.’“

Hahah 🤣 so tonight when the curtain dropped – we had @TVext standing on stage instead of Ivan 🤣 it was funny as hell – all the confused faces thinking in unison “oh nooo here we go again” 🤣 then Ivan ran out and sang the song with Tommy #5FDPrank pic.twitter.com/14CyOxV8zf

