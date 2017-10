Five Finger Death Punch: Exklusives Meet & Greet zu gewinnen

Five Finger Death Punch-Bassist Chris Kael meldete sich aus seinem Haus in Las Vegas mit einer Botschaft für alle Fans: Auf jeder Tourneestation in Deutschland könnt ihr ein Meet & Greet mit Band-Mitgliedern von Five Finger Death Punch und eine Vinyl des aktuellen Albums GOT YOUR SIX gewinnen!

Seht hier das Verlosungsangebot von Chris Kael:

FIVE FINGER DEATH PUNCH + IN FLAMES + OF MICE & MEN – Tour 2017

21.11. Hamburg, Barclay Card Arena

22.11. Berlin, Velodrom

24.11. Oberhausen, König-Pilsener Arena

29.11. München, Olympiahalle

02.12. Stuttgart, Schleyerhalle

06.12. Frankfurt, Festhalle

METAL HAMMER verlost 1×2 Meet & Greets in der Stadt eurer Wahl!

Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld FFDP schreiben, plus die gewünschte Stadt.

