Five Finger Death Punch: Ivan Moody legt sich mit Rapper-Szene an

Um obdachlosen Jugendlichen dabei zu helfen, den Winter zu überstehen, spendete Five Finger Death Punch-Sänger Ivan Moody insgesamt 50 Schlafsäcke.

Manche Gesten können Großes und in diesem Fall Wärmendes bewirken: Die örtliche Non-Profit-Organisation 'Urban Peak Colorado Springs' bekam kürzlich von Five Finger Death Punch-Sänger Ivan Moody ein Bündel Schlafsäcke für die kalten Wintermonate gespendet. Das berichtete das Nachrichtenportal Fox21. Der gemeinnützige Verein hilft obdachlosen Jugendlichen. Die Band war letzte Woche für eine Show in Colorado Springs und da Frontmann Moody mit der Stadt viel verbindet, wollte er die örtlichen Unterkünfte unterstützen. Er kontaktierte daher den dortigen Radiosender '94.3 Kilo – The Rock Station' , um die Spende zu organisieren. Insgesamt wurden 50 Schlafsäcke übergeben. Dabei war der Musiker nicht…