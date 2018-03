Five Finger Death Punch präsentieren Details zum neuen Album

Foto: Screenshot via YouTube, Five Finger Death Punch. All rights reserved.

Endlich lassen sie die Katze aus dem Sack: Five Finger Death Punch werden am 18.05.2018 ihr siebtes Studioalbum AND JUSTICE FOR NONE veröffentlichen und auf lange US-Tournee mit Breaking Benjamin gehen.

Auf AND JUSTICE FOR NONE befinden sich 13 Tracks, und die Deluxe-Version bietet noch drei weitere. Bislang gibt es einen kurzen Album-Trailer. Seht hier das Tracklisting und die Cover:

Fake Top Of The World Sham Pain Blue On Black Fire In The Hole I Refuse It Doesn’t Matter When The Seasons Change Stuck In My Ways Rock Bottom Gone Away Bloody Will The Sun Ever Rise

Deluxe Tracks:

Will The Sun Ever Rise Bad Seed (Bonus Track) Save Your Breath (Bonus Track)

Standardversion von AND JUSTICE FOR NONE:

Deluxe-Edition von AND JUSTICE FOR NONE:

Speziell hinsichtlich des Deluxe-Album-Covers witterten einige Fans bereits den nächsten Skandal um die US-Metaller, da ihnen das Motiv sehr bekannt vorkam und über Diebstahl gemutmaßt wurde, denn:

Ein Poster, welches unter anderem bei Amazon erwerbbar ist, basiert auf exakt dem gleichen Bild, welches man auf dem Deluxe-Cover von AND JUSTICE FOR NONE ohne Copyright- oder Ursprungsvermerk finden kann.

Es wurde viel spekuliert, doch am Ende stellte sich heraus, dass alles mit rechten Dingen zuging: Der Five Finger Death Punch-Manager beteuerte, dass das Artwork ganz ordentlich von Spiral Assassins lizenziert wurde. Five Finger Death Punch bleiben also weiterhin ohne neuen Skandal. Wunderbar.