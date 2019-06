Five Finger Death Punch: „Unser Band-Name ist total bescheuert.“

Beim gemütlichen Gammeln auf der Couch berichtet Five Finger Death Punch-Gitarrist Zoltán Báthory davon, wie es zum Namen seiner Gruppe kam. Was er persönlich davon hält: Gar nichts. Doch er hat wenigstens Spaß dabei.

„Der Name einer Band muss etwas auslösen, einen Effekt haben“, so Báthory. „Er muss nicht zwingend positiv sein oder etwas in der Art: Das ist der großartigste Band-Name auf der ganzen Welt. Es geht auch: Oh mein Gott, das ist der dümmste Scheiß, den ich je gehört habe! Das ist genauso gut, denn es ist eine Reaktion.“

„Five Finger Death Punch ist der beste Name, die Leute werden ihn hassen!“

Weiterhin erzählt der Gitarrist: „In diesem Zusammenhang kann keiner Five Finger Death Punch das Wasser reichen. Das ist vermutlich der beschissenste Band-Name. Wir haben ihn damals tatsächlich fast geändert.“ Dass dies nicht geschah, ist die „Schuld“ von Sänger Ivan Moody. „Er kam zu uns dazu und meinte: Das ist der beste Name, die Leute werden ihn hassen! Behalten wir ihn! Das ist so scheiß albern!“

Five Finger Death Punch befinden sich zurzeit im Studio und spielen ihr neues Album ein. Dabei vertraut das Quintett erneut auf Stammproduzent Kevin Churko, der seit WAR IS THE ANSWER (2009) jede Platte der Formation betreut hat. Glaubt man den Worten von Gitarrist Báthory, gehen die US-Metaller dabei wieder härter zur Sache.