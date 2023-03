Flea (RHCP) interviewt Iggy Pop in neuer Doku

auch interessant

Anfang des Jahres erschien das 19. Studioalbum des Proto-Punkers Iggy Pop. Nachdem sich die vorherigen Platten des Amerikaners musikalisch eher in poetischer Weise ausgedrückt hatten, wurde EVERY LOSER für seine kompromisslose und ursprüngliche Punk-Essenz von der Kritik gefeiert. Nun spricht Pop in einer neuen Dokumentation über die Produktion des Albums. Und zwar mit keinem Geringerem als Flea von Red Hot Chili Peppers.

Empfehlung der Redaktion Iggy Pop wurde gefragt, ob er bei AC/DC einsteigen will Hard Rock AC/DC kennen die meisten nur mit Bon Scott oder Brian Johnson am Mikrofon. Doch Iggy Pop hätte auch bei den Hard-Rockern einsteigen können. ‘Bitten By Flea!’ zeigt die beiden Rock-Ikonen im direkten Gespräch miteinander und im Studio während der Produktion von EVERY LOSER. Mit dabei ist auch der Grammy-prämierte Produzent Andrew Watt. “Das ist ein richtiges Musiker-Get-Together”, schreibt Iggy auf Instagram darüber.

Zur Sprache kommen alle möglichen Themen, vor allem sprechen Iggy Pop und Flea aber über die Geschichten hinter den Tracks von EVERY LOSER. Von tiefen emotionalen Lebensweisheiten (‘Morning Show’) bis zu witzigen Anekdoten aus der Karriere des Punk-Urgesteins (‘News For Andy’) gibt es einiges an interessanten Hintergrundinformationen. Und natürlich darf bei einer Punk-Dokumentation auch etwas Randale im Studio nicht fehlen. Red Hot Chili Peppers-Bassist Flea entpuppt sich außerdem als waschechter The Stooges-Fan und berichtet, wie ihn die 70er Jahre-Punk-Band in seinem musikalischen Schaffen geprägt hat.

EVERY LOSER von Iggy Pop hier kaufen

‘Bitten By Flea!’ wurde vom Emmy- und Grammy Award-prämierten Filmemacher Thom Zinny realisiert, der auch bereits Dokumentation über und mit Bruce Springsteen und Johnny Cash produziert hat. Die 26-minütige Mini-Dokumentation ist über YouTube komplett kostenlos verfügbar.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.