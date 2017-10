Fleshgod Apocalypse: Francesco Paoli ist wieder Frontmann

Die italienischen Symphonic Death Metaller Fleshgod Apocalypse stehen kurz davor, sich mit ihren Kollegen von Septicflesh auf große Südamerikatournee zu begeben.

Doch die Band musste zuerst weniger positive Nachrichten bekanntgeben: Sänger und Gitarrist Tommaso Riccardi hat die Band verlassen. Ersetzt wird er durch keinen Geringeren als Drummer und Ur-Fronter Francesco Paoli. Live sitzt ab sofort David Folchitto (Stormlord, Prophilax) am Schlagzeug, während Fabio Bartoletti (Deceptionist) von nun an als Lead-Gitarrist mit dabei ist.

“Hallo Freunde,

es ist nicht einfach, euch dies mitzuteilen, daher kommen wir gleich zum wesentlichen Punkt: Vor ein paar Monaten hat unser Sänger Tommaso die Band aus persönlichen Gründen verlassen. Die Trennung ging nicht schmerzlos vonstatten, jedoch stellte diese für alle die bestmögliche Lösung dar. Deshalb haben wir uns zusammengesetzt und sind alle Szenarien für eine Band, die plötzlich ihren Frontmann verloren hat, durchgegangen. Der Wille, all dies hier weiterzuführen, war stärker als alles andere. Da die Botschaft von FLESHGOD APOCALYPSE weitaus mehr als nur Musik umfasst, konnten wir nicht einfach jemanden, der nicht von Anfang an dabei ist, an die Spitze der Band stellen. Also haben wir unsere Wurzeln zurückverfolgt: Wir haben uns letztendlich dazu entschieden, dass Francesco Paoli, unser Schlagzeuger, Songwriter und Gründer, der auch erster Frontmann der Band gewesen ist, diesen Posten besetzen wird. Er war einfach die natürlichste Wahl für diese herausfordernde Position. Unser Mastermind hat nun endlich wieder seine Ursprungsrolle als Lead-Sänger und Gitarrist inne. Ab sofort werden wir nicht nur mit unserer kraftvollen Sopranistin Veronica Bordacchini, sondern auch der italienischen Metal-Legende David Folchitto am Schlagzeug und dem phänomenalen Fabio Bartoletti als Lead-Gitarrist auf der Bühne stehen. FLESHGOD APOCALYPSE sind fokussierter und entschlossener als je zuvor. Erwartet neue epische Liveshows und das vermutlich düsterste und härteste FLESHGOD APOCALYPSE-Album, das wir je geschrieben haben. Wir können es kaum erwarten, dieses neue, spannende Kapitel der Band-Geschichte zu beginnen. Unsere Freunde in Südamerika werden die ersten Zeugen dieses neuen Wegs der Band, mit Francesco als Frontmann, werden.

Was dich nicht tötet, macht dich stärker.

FLESHGOD APOCALYPSE”