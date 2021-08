Fleshgod Apocalypse-Gitarrist nach Kletterunfall verletzt

Fleshgod Apocalypse haben sich mit einer beunruhigenden Nachricht über ihren ihren Sänger und Gitarristen Francesco Paoli gemeldet. So berichteten die italienischen Technical-Death-Metaller, dass ihr Musiker in der Region Abruzzen klettern war und dabei einen Unfall hatte. Paoli hat sich dabei offenbar schwer verletzt und unter anderem mehrere Knochenbrüche zugezogen. Er befinde sich im Krankenhaus, sei stabil und werde weiter behandelt.

Die vollständige Mitteilung von Fleshgod Apocalypse lautet: „Am vergangenen Samstag, den 21. August, hat unser Sänger Francesco Paoli beim Felsklettern in den Gran Sasso-Bergen in Abruzzen, Italien, schwere Verletzungen davongetragen. Obwohl er diverse Brüche erlitten hat, befindet sich Francesco momentan in stabilem Zustand. Er ist in einem örtlichen Krankenhaus, wo seine Verletzungen behandelt werden. In Anbetracht dessen sind Fleshgod Apocalypse gezwungen, ihren Auftritt beim ‚Road To Luppolo‘ im italienischen Cremona am Sonntag, den 29. August, abzusagen. Weitere Einzelheiten teilen wir euch mit, sobald wir mehr Informationen zur Verfügung haben.“

METAL HAMMER wünscht Franceso Paoli eine schnelle und komplette Genesung! Sobald wir in Erfahrung bringen konnten, wie sich der Kletterunfall zugetragen hat, werden wir diese Meldung aktualisieren.