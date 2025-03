auch interessant

Flogging Molly sahen sich im Februar gezwungen, anstehende Live-Termine abzusagen, weil sich Frontmann und Gitarrist Dave King mit „einem sehr ernsten gesundheitlichen Problem“ herumschlägt. Nun hat sich sich dessen Gattin Bridget Regan, die bei den Irish Folk-Rockern unter anderem für die Geigentöne sorgt, zu Wort gemeldet und ein Update zu ihrem Mann geliefert. So hatte der gebürtiger Dubliner eine Gehirnblutung und infolge dessen mehrere OPs. Nun stehe die Reha an.

Gebt Acht aufeinander

„Hallo zusammen, ich wollte mich schon länger mal rühren, aber es war notwendig, dass wir zuerst warten, bis wir sicher über den Berg sind“, schreibt die Flogging Molly-Musikerin in den Sozialen Medien. „Dave erlitt am 24. Januar eine Gehirnblutung und unterzog sich zwei anschließenden Operationen, um sein Leben zu retten. Dann verbrachte er zwei Wochen im Koma, worauf verschiedene Stadien von Behandlungen und Genesung folgten. Am 28. Februar ließ er einen weiteren Eingriff über sich ergehen — und nun habe ich die Zuversicht, dass wir dieses Tal durchschritten haben.

Jetzt tritt er in die nächste Phase seiner Genesung ein und will nichts mehr, als wieder Musik zu spielen. Der vor uns liegende Weg ist unsicher, aber wir nehmen die Dinge, wie sie kommen, und hoffen, euch alle in der nahen Zukunft zu sehen. Ich möchte Daves Neurochirurg Kieron Sweeney und dessen fantastischem Team im Beaumont Krankenhaus in Dublin danken. Danke euch dafür, dass ihr das Leben meines Mannes gerettet habt. Danke an alle Krankenschwestern und Mitarbeiter […]. Euer außergewöhnliches Niveau der Pflege war ebenfalls elementar dafür, dass er heute da ist, wo er ist. Ein herzliches Danke geht an unsere Freunde und Familie raus, deren Unterstützung während dieses Martyriums unerschütterlich war. […] Bitte achtet auf einander und sagt euren Leuten, dass ihr sie liebt. Das Leben kann sich in einem Augenblick ändern.“

