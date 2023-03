Saliva-Gitarrist Wayne Swinny verstorben

Wayne Swinny beim Saliva-Konzert am 15. Juni 2017 in der St. Andrew's Hall in Detroit

Saliva haben den Verlust eines Band-Mitglieds zu beklagen. Wayne Swinny lebt nicht mehr. Der Nu-Metaller starb am gestrigen 22. März 2022 mit nur 59 Jahren. Einen Tag zuvor erlitt der Musiker eine Gehirnblutung und wurde auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht. Die Band befand sich gerade auf US-Tour. Nun ist der Gitarrist den Folgen erlegen.

Menschenfreund

Saliva-Sänger Bobby Amaru schreibt in den Sozialen Medien zum Tod von Wayne Swinny: „Ich weiß im Augenblick nicht, was ich denken oder fühlen soll. Ich bin mit meinem Herzen bei Waynes Familie, seinen Freunden und jedem, der die Freude hatte, um ihn herum zu sein. Ich fühle mit seiner Tochter Nikki. Er hat das kleine Mädchen so sehr geliebt. Auf der Bühne war er ein Gitarrenheld mit all der Rock’n’Roll-Aura, von der die meisten Gitarristen träumen. Abseits der Bühne war er ein stolzer Vater, ein ‘Ancient Aliens – Unerklärliche Phänomene’-Fachmann (TV-Serie — Anm.d.A.] und ein unglaublicher Mensch, der null Feinde hatte.

Er scheute keine Mühen, um sicherzustellen, dass man eine gute Zeit hat. Ich bin so dankbar, dass ich fast zwölf Jahre meines Lebens mit Wayne auf der Bühne sowie abseits der Bühne verbringen konnte, was am wichtigsten ist. Er der ältere Bruder, den ich nie hatte. Ich habe so viel von ihm gelernt, und wir hatten verdammt viel Spaß zusammen. Ich werde das alles für den Rest meines Lebens in Ehren halten. Gott segne dich. Ich weiß, wir werden uns wieder treffen.“ Darüber hinaus melden sich weitere Weggefährten von Wayne Swinny wie der ehemalige Saliva-Frontmann Josey Scott zu Wort (siehe unten).

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Josey Scott (@joseyscottrocks)

