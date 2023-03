Ex-Artillery-Drummer von Bus erfasst — mit 45 verstorben

Die dänischen Thrasher Artillery haben den Verlust ihres ehemaligen Drummers zu beklagen. Überdies sind die Todesumstände hier besonders tragisch. Denn wie „Sjællandske Nyheder“ berichtet, war Josua Madsen zu Fuß an einer Landstraße zwischen Kopenhagen und Roskilde unterwegs, als er von einem Linienbus erfasst wurde. Der Metaller wurde lediglich 45 Jahre alt.

Große Leere

Madsen war kürzlich bei Artillery ausgestiegen. Am Abend des 8. März 2023 probte er mit seiner neuen Band. Danach lief er vom Bahnhof in Høje Taastrup nach Hause — er wohnte mit seiner Familie im Dorf Vridsløsemagle. Das Unglück ereignete sich um 21:47 Uhr auf dem Snubbekorsvej, wo es keine Straßenlaternen und keinen Bürgersteig gibt. Die Geschwindigkeitsbegrenzung liegt bei 80 Kilometer pro Stunde. Josua hinterlässt seine Mutter Joan Junggren sowie seinen 14-jährigen Sohn Alexander, den er allein großzog.

„Er war ein fantastischer alleinerziehender Vater für seinen Sohn, sie liebten sich und waren unzertrennlich“, gibt Junggren zu Protokoll. „Es ist ein großer Verlust für seinen Sohn Alexander und für uns als unmittelbare Familie.“ Alexander schreibt in zu einer Fotocollage in den Sozialen Medien: „Schlaf gut, Vater. Es waren gute 14 Jahre mit dir. Ich wollte nicht, dass du so früh gehst, aber so ist das Leben. Du bist/warst mein ein und alles, derjenige, den ich am meisten liebte. Ruhe in Frieden.“ Natürlich haben sich auch Artillery zu Wort gemeldet, deren Statement ihr direkt im Anschluss findet.

