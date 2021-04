Autokonzerte sind nichts für Rage Against The Machine, sagt Tim Commerford. So einen Ausverkauf würde die Band nicht betreiben.

Geht es nach Bassist Tim Commerford, werden Rage Against The Machine niemals ein sogenanntes Drive-in-Konzert spielen, bei dem die Zuschauer mit dem Auto vor die Bühne fahren und darin sitzen bleiben. Dies stellte der US-Musiker gegenüber "TooFab" klar (siehe Vieo unten). Ein Reporter der Website begegnete dem Rocker zufällig beim Einkauf in einem Baumarkt. Zunächst wollte der Journalist wissen, ob Commerford etwas Neues bezüglich des Coachella Festivals gehört habe, bei dem Rage Against The Machine hätten spielen sollen. Abhängig vom Auditorium "Junge, wir leben nun in einer anderen Welt", meint Commerford. "Also ist deine Schätzung so gut wie meine. [...]…