Max Cavalera schreibt derzeit zusammen mit seinem Sohn an Songs für ein neues Soulfly-Album. Das entstehende Material wecke seiner Meinung nach Erinnerungen an frühe Platten von Bands wie Entombed oder Napalm Death.

Mit RITUAL veröffentlichten Soulfly zuletzt 2018 ein Album. Zur Zeit ist Gründungsmitglied und Frontmann Max Cavalera aber dabei, Riffs für eine neue Platte zu schreiben. Hilfe beim Komponieren bekommt er dabei von seinem Sohn und Soulfly-Schlagzeuger Zyon Cavalera. In einem aktuellen Interview mit "Sappenin' Podcast With Sean Smith" plauderte der Frontmann nun ein wenig über das neue Material. Er meinte: "Im Moment befinden wir uns noch in den frühen Phasen des Schreibprozesses – Es sind nur Riffs. Und das Coole an dem, wie Zyon Schlagzeug spielt, ist, dass er ein bisschen zum wilden Tier wird. Er hat keine Zurückhaltung und…