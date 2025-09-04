Full Metal Cruise XII: Alle Infos zum Metal-Event auf dem Meer

Datum

Die Full Metal Cruise XII findet vom 20. bis 25. September 2025 statt.

Veranstaltungsort

Für die glücklichen Hochsee-Metalheads, die eine der begehrten Kabinen auf der Mein Schiff 3 ergattern konnten, geht es vom 20. bis zum 25. September 2024 nach Polen.

Von Kiel aus fährt die Full Metal Cruise durch die Ostsee über Klaipeda in Litauen und Danzig in Polen. Nach fünf lauten und wilden Tagen endet die Reise dann erneut in Kiel.

Auf Part 1 folgt vom 25. bis 30. September dann Runde 2. Angefahren werden vier neue Häfen: Klaipeda in Litauen, Gdynia in Polen, Visby auf der schwedischen Insel Gotland und die lettische Hauptstadt Riga.

Preise & Tickets

Leider sind beide Kreuzfahrten bereits ausverkauft.

Bands

Full Metal Cruise XII

Acoustic Guerilla

Alien Rockin’ Explosion

Employed To Serve

Grailknights

Tina Guo

Hitten

Kreator

Kupfergold

Majestica

Masterplan

Rage

Seven Blood

Skyline

Soilwork

Stonem

Therapy?

Varang Nord

Visions Of Atlantis

Henning Wanner

Warkings

Full Metal Cruise XII Part II

Acoustic Guerilla

Alien Rockin’ Explosion

Employed To Serve

Grailknights

Tina Guo

Hitten

Kreator

Kupfergold

Majestica

Masterplan

Rage

Seven Blood

Skyline

Soilwork

Stonem

Therapy?

Varang Nord

Visions Of Atlantis

Henning Wanner

Warkings

Weitere Informationen

Auf der Full Metal Cruise sind bereits alle Speisen in den meisten Restaurants im Reisepreis enthalten sowie Full Metal Drinks inklusive. Das bedeutet: Bier, Softdrinks, Kaffee, Tee, alkoholfreie Cocktails und verschiedene Weine sind frei; ab 18 Uhr auch eine große Auswahl an Spirituosen, Cocktails und Longdrinks. Es gibt ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Comedy, Metal-Karaoke, Meet and Greet mit den Stars, Lesungen, Kino, Tätowierer, Metal-Wellness und Musik-Workshops.

Alle Kabinen und viele öffentliche Räume sind auf der Mein Schiff 3 Nichtraucherbereiche. Das Rauchen ist nur auf den eigenen Balkonen und Veranden sowie in den entsprechend gekennzeichneten Bereichen gestattet. Sämtliche Zigaretten und Ähnliches müssen in den bereitstehenden Aschenbechern vollständig gelöscht werden. Um die Feuergefahr so gering wie möglich zu halten, gilt an Bord das strikte Verbot, Zigaretten oder andere Tabakwaren von den Außendecks, den Balkonen oder Veranden über Bord zu werfen.

An Bord gibt es mehrere Internetstationen, an denen Gäste gegen Gebühr ihre E-Mails abrufen und im Netz surfen können. Außerdem gibt es in allen öffentlichen Bereichen des Schiffes kostenpflichtiges W-LAN.

Aftermovie

