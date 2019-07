Full Metal Cruise 9 ist ab sofort buchbar

Das Metal-Event auf dem Meer findet vom 23. bis 28. September 2020 erstmals auf der Mein Schiff 4 statt. Die musikalische Reise der Full Metal Cruise 9 beginnt und endet im Hafen von Kiel.

Nachdem es heißt „Leinen los“, erreicht das Schiff nach einem Seetag dann Helsinki, wo Europas Rock-Hauptstadt den Besuchern in Schwarz ein herzliches Willkommen bereiten wird. Über Nacht geht es über den Finnischen Meerbusen weiter nach Tallinn, der Hauptstadt Estlands. Die baltische Perle lädt mit ihrer historischen Hauptstadt zur Erkundung ein. Nach einem weiteren Seetag legt die Mein Schiff 4 dann am nächsten Morgen wieder in Kiel an.

Als erste Bands stehen Sonata Arctica, Diamond Head, Legion Of The Damned, Marco Mendoza, Kärbholz, Eclipse, Unleash The Archers und das Comedy-Duo Mundstuhl auf dem Programm.

Wacken Open Air-Mitbegründer Holger Hübner kommentiert: „Ahoi, liebe Cruisader, liebe Veteranen und liebe Neueinsteiger! Wir freuen uns schon jetzt riesig auf die Full Metal Cruise IX und unsere erste Reise mit der Mein Schiff 4 auf einer ganz neuen Route.

Wir wollen unsere treuen Metal-Reisenden immer wieder neue Attraktionen bieten und daher liegt es nahe, dass wir nach dem Besuch in der Rock und Metal Hochburg Finnland auch noch Kurs auf die wunderschöne Metropole Tallinn nehmen. Bis dahin werden wir natürlich wieder ein vielseitiges Programm erster Kajüte für euch zusammenstellen.“

Jetzt buchen:

Full Metal Cruise IX

Mein Schiff 4

23. bis 28. September 2020

Kiel – Seetag – Helsinki (Finnland) – Tallinn (Estland) – Seetag – Kiel

Anzeige iPhone XR für 1 €* im Tarif MagentaMobil L mit Top-Smartphone 6,1″ Liquid Retina Display

leistungsstarker Smartphone Chip

revolutionäres Kamerasystem Bei der Telekom bestellen